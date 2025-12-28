پخش زنده
ادارهکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی: از سوی ۲۳۰ مسجد در دیار آفتاب برای برگزاری مراسم اعتکاف اعلام آمادگی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی ادارهکل تبلیغات اسلامی استان از آمادگی ۲۳۰ مسجد در استان برای برگزاری مراسم اعتکاف خبر داد و گفت: ثبت نام برای شرکت در این مراسم معنوی آغاز شده است.
--------
مانور مشترک مدیریت بحران و پدافند غیرعامل با سناریوی فرضی حمله هوایی، به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهید مهندس علیرضا زینلی و فرزندان شهیدش، در شهرستان تفرش برگزار شد.
-------
در کمیته برنامهریزی شازند بر پیگیری جذب اعتبارات با استفاده از ظرفیتهای استانی و ملی برای پیشرفت طرحهای عمرانی این شهرستان تاکید شد.
--------
شوراهای اسلامی شهرستان خنداب در نشستی با مدیران دستگاههای اجرایی مشکلات این شهرستان را بررسی و برای رفع آن تبادل نظر کردند.
--------
با هدف پاسخ به مطالبات مردمی طرح ارتقای امنیت اجتماعی، جلب رضایت عمومی با اولویت برخورد با مخلان نظم و امنیت عمومی، و پاکسازی نقاط آلوده در تفرش برگزار شد.