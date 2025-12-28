به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان از آمادگی ۲۳۰ مسجد در استان برای برگزاری مراسم اعتکاف خبر داد و گفت: ثبت نام برای شرکت در این مراسم معنوی آغاز شده است.

مانور مشترک مدیریت بحران و پدافند غیرعامل با سناریوی فرضی حمله هوایی، به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهید مهندس علیرضا زینلی و فرزندان شهیدش، در شهرستان تفرش برگزار شد.

در کمیته برنامه‌ریزی شازند بر پیگیری جذب اعتبارات با استفاده از ظرفیت‌های استانی و ملی برای پیشرفت طرح‌های عمرانی این شهرستان تاکید شد.

شورا‌های اسلامی شهرستان خنداب در نشستی با مدیران دستگاه‌های اجرایی مشکلات این شهرستان را بررسی و برای رفع آن‌ تبادل نظر کردند.

با هدف پاسخ به مطالبات مردمی طرح ارتقای امنیت اجتماعی، جلب رضایت عمومی با اولویت برخورد با مخلان نظم و امنیت عمومی، و پاکسازی نقاط آلوده در تفرش برگزار شد.