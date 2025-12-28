پخش زنده
کمیته امداد استان تهران در ادامه طرح حمایت معیشتی خود، صدها دستگاه لوازم ضروری زندگی را میان خانوادههای نیازمند پایتخت توزیع کرد. این اقدام با هدف تأمین بخشی از نیازهای اساسی خانوارهای کمبرخوردار و ارتقای رفاه مددجویان انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،در روزهایی که تأمین ابتداییترین لوازم زندگی برای بسیاری از خانوارهای کمبرخوردار به یکی از دغدغههای جدی تبدیل شده، کمیته امداد استان تهران با اجرای طرح گسترده توزیع لوازم ضروری، به یاری خانوادههای نیازمند شتافت.
حسین فتحآبادی، معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان تهران در توضیح این کمک رسانیها گفت: تأمین لوازم ضروری زندگی برای خانوادههای تحت حمایت، از اصلیترین خدمات کمیته امداد به جامعه هدف است و این برنامه با هدف ارتقای کیفیت زندگی مددجویان تداوم دارد.
وی افزود: در همین راستا و با هماهنگی ستاد مرکزی، ۷۸۰ دستگاه لوازم ضروری شامل بخاری گازی، تلویزیون، ماشین لباسشویی و یخچال فریزر از تولیدات داخلی به استان تهران تخصیص یافته و میان خانوارهای شناساییشده توزیع شده است.
فتحآبادی گفت: نوع و میزان این کمکها بر اساس نیازسنجی دقیق خانوارها تعیین میشود تا هر خانواده متناسب با سطح نیاز خود از امکانات لازم برخوردار شود.
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان تهران در ادامه با اشاره به عملکرد ۹ ماهه سال جاری گفت: در این مدت بیش از ۲۲۶۱ خانوار از خدمات تهیه لوازم ضروری زندگی بهرهمند شدهاند که مجموع اعتبارات اختصاصیافته به آن بیش از ۲۰ میلیارد و ۱۰۷ میلیون تومان بوده است.
وی افزود: کمیته امداد استان تهران تلاش دارد تا با استمرار اجرای طرحهای حمایتی و استفاده از ظرفیت خیرین، زمینه تأمین پایدار نیازهای اساسی مددجویان را فراهم کند.