دوربینهای پیشرفته ماهوارههای ظفر ۲ ، پایا و کوثر ۱ و نیم ایرانی ، قادر به تصویربرداری از فاصله ۵۰۰ کیلومتری زمین هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ فعال اقتصادی و پیشگام در صنعت فضایی ایران، از پرتاب دوربینهای طراحیشده توسط شرکت تحت مدیریت خود در ماهوارههای ظفر ۲ پایا و کوثر ۱ و نیم خبر داد.
این پرتاب با ماهوارهبر سایوز از پایگاه فضایی روسیه انجام میشود و نشاندهنده توانمندی شرکتهای دانشبنیان ایرانی در حوزه فناوریهای فضایی است.
فقیه ایمانی با اشاره به تاریخچه فعالیتهای خود گفت: «دوربین طراحیشده در ابتدا صرفاً برای اثبات فناوری روی زمین ساخته شد، اما هدف ما همیشه عملیاتی شدن آن در فضا و تصویربرداری واقعی از زمین بود».
وی توضیح داد که این دوربینها قادر به تصویربرداری از فاصله ۵۰۰ کیلومتری زمین با تفکیکپذیری بهتر از پنج متر هستند.این تصاویر برای کاربردهای متنوعی مانند آمایش سرزمینی، پایش جنگلها، بررسی ساختوسازها و کشاورزی استفاده میشوند.
فقیه ایمانی افزود: «دوربینهای دیگر با دقت ۱۵ متر یا حتی سانتیمتر وجود دارند و هر کدام کاربرد تخصصی خود را دارند».
یکی از نکات کلیدی پرتاب ماهوارهها، مدیریت انرژی است. ماهوارهها با استفاده از پنلهای خورشیدی در طول روز باتریها را شارژ میکنند و در طول شب مداری از انرژی ذخیره شده برای ادامه فعالیت سیستمها استفاده میکنند. سیستمهای مدیریت انرژی و توان طراحی شده توسط تیم فقیه ایمانی، نقش مهمی در عملکرد پایدار ماهوارهها دارند.
فقیه ایمانی درباره اهمیت صنعت فضایی برای جوانان و نخبگان گفت: «این حوزه تنها برای مهندسان هوافضا نیست؛ متخصصان برق، مکانیک، مخابرات، مواد، شیمی، بیوتکنولوژی و حتی پزشکی میتوانند در آن فعالیت کنند. این صنعت جاذبهای واقعی برای نخبگان و فرصت شغلی ارزشمندی برای جوانان است».
با پرتاب همزمان چند ماهواره ایرانی و به کارگیری فناوری داخلی در تصویربرداری و مدیریت انرژی، صنعت فضایی کشور اکنون به نقطهای رسیده که هم فرصتهای علمی و تحقیقاتی گسترده ایجاد کرده و هم مسیر توسعه و خدمت به جامعه را هموار میکند.