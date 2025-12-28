پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمان با خانواده معظم شهید مرتضی محمدباقری دیدار کرد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمان به همراه جمعی از همکاران این شرکت و آقای گوهر ریز رییس بنیاد شهید شهرستان کرمان، ضمن حضور در منزل شهید مرتضی محمدباقری، با خانواده ایشان دیدار و گفتوگو کردند.
در این دیدار، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهید والامقام، بر پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت و تداوم راه شهدا تأکید شد و خانواده معزز شهید، سرمایههای معنوی و مایه افتخار جامعه اسلامی دانسته شدند.
شهید مرتضی محمدباقری، از پاسداران مرکز فاوا قدس سپاه مستقر در زاهدان بود که در بیستم دیماه سال ۹۴ در جریان مأموریت و به دست گروهکهای اشرار در شهرستان سراوان، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
در پایان این دیدار، حاضران با قرائت فاتحه، یاد و نام آن شهید گرانقدر را گرامی داشتند.