به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمان به همراه جمعی از همکاران این شرکت و آقای گوهر ریز رییس بنیاد شهید شهرستان کرمان، ضمن حضور در منزل شهید مرتضی محمدباقری، با خانواده ایشان دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار، ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره این شهید والامقام، بر پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت و تداوم راه شهدا تأکید شد و خانواده معزز شهید، سرمایه‌های معنوی و مایه افتخار جامعه اسلامی دانسته شدند.

شهید مرتضی محمدباقری، از پاسداران مرکز فاوا قدس سپاه مستقر در زاهدان بود که در بیستم دیماه سال ۹۴ در جریان مأموریت و به دست گروهک‌های اشرار در شهرستان سراوان، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

در پایان این دیدار، حاضران با قرائت فاتحه، یاد و نام آن شهید گرانقدر را گرامی داشتند.