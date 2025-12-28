به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ پرونده تخلف یک مشاور املاک در بهشهر به دلیل دریافت کمیسیون اضافه بر تعرفه قانونی، در شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی این شهرستان رسیدگی و منجر به صدور حکم محکومیت شد.

علی‌اکبر معلمیان، رئیس شعبه دوم تعزیرات حکومتی بهشهر گفت: این پرونده با موضوع دریافت ۸۰۰ میلیون ریال کمیسیون اضافه بر تعرفه، در تعزیرات حکومتی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه با توجه به مستندات موجود و احراز گرانفروشی در ارائه خدمات، تخلف مشاور املاک را محرز دانست و متخلف را علاوه بر پرداخت ۸۰۰ میلیون ریال در حق شاکی خصوصی، به پرداخت چهار میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

معلمیان تصریح کرد: این پرونده در پی شکایت شاکی خصوصی و گزارش بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.