

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع ۱۰۰ هزار و ۲۵۲ تن کود‌های کشاورزی یارانه‌ای ۹ ماهه امسال در استان خبر داد.



رضا افراسیابی با بیان اینکه کود‌های کشاورزی یارانه‌ای ازته، سفاته و پتاسه بودند، افزود: از این میزان ۹۶ هزار ۸۱۱ تن از طریق ۲۸۰ کارگزار توزیع کود فعال تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی توزیع شده است



او ادامه داد: این کود‌ها با حواله الکترونیک در بین کشاورزان ۲۲ شهرستان استان توزیع شد و بقیه نیز در حال توزیع است



مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران گفت: تمامی نیاز‌های کودی در سطح استان مازندران با هماهنگی بعمل آمده در سال جاری تاکنون برطرف شده و امیدواریم این روند تا پایان سال زراعی ادامه داشته باشد.