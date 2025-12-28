به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار خور و بیابانک در این جلسه که با هدف برنامه‌ریزی هماهنگ و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی برای گرامیداشت حماسه نهم دی، سالروز شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، روز جهانی مقاومت، ولادت حضرت علی (ع) و برگزاری آیین معنوی اعتکاف برگزار شد، با تأکید بر جایگاه راهبردی نهم دی در تاریخ انقلاب اسلامی گفت: حماسه نهم دی جلوه‌ای روشن از بصیرت، ولایت‌مداری و حضور آگاهانه مردم در دفاع از آرمان‌های انقلاب و نظام اسلامی است.

علی اصغر ایرجی با اشاره به سالروز شهادت سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی افزود: این شهید والامقام نماد اخلاص، شجاعت و مکتب مقاومت است و بزرگداشت نام و راه او باید با رویکردی مردمی، اثرگذار و متناسب با نسل جوان انجام شود.

وی همچنین آیین اعتکاف را فرصتی ارزشمند برای تعمیق باور‌های دینی و تقویت سرمایه اجتماعی دانست و گفت: حمایت از برنامه‌های معنوی و فرهنگی، نقش مهمی در تربیت نسل مؤمن و انقلابی دارد.