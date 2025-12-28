پخش زنده
فصل پنجم برنامه کودکمحور «کتاب شیرین»، مسابقهای تلویزیونی با محور ترویج کتاب و کتابخوانی، در قالب ۷۰ قسمت جدید برای مخاطبان ۶ تا ۱۲ سال در حال تولید و پخش از شبکه کودک سیما (کانال نهال) است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، آقای فرشاد حسن پور مجری این برنامه با حضور در استودیو شبکه خبر گفت: برنامه «کتاب شیرین» که از سال ۱۴۰۲ با هدف تقویت فرهنگ مطالعه در میان کودکان روی آنتن رفته، در فصل پنجم خود با ساختاری مسابقهمحور و تعاملی، شنبه تا چهارشنبه از شبکه کودک کانال نهال پخش میشود.
فرشاد حسنپور، مجری این برنامه، ادامه داد: برخلاف پیشبینیهای اولیه، «کتاب شیرین» توانسته جای خود را در میان کودکان باز کند و به یکی از برنامههای ثابت خانوادهها تبدیل شود.
وی با اشاره به خلأ برنامههای مسابقهای کتابمحور، تأکید کرد این برنامه توانسته کودکان را نهتنها به رقابت، بلکه به مطالعه مستمر کتاب ترغیب کند.
در هر قسمت از این مسابقه، دو کودک بهصورت تلفنی بهعنوان شرکتکننده اصلی رقابت میکنند، اما ویژگی شاخص «کتاب شیرین» امکان حضور همزمان تمام کودکان ایرانی در مسابقه است. مخاطبان میتوانند با مراجعه به سایت برنامه و ایجاد حساب کاربری، همزمان با پخش تلویزیونی به سؤالات چهارگزینهای پاسخ دهند و امتیاز کسب کنند.
همچنین قرعهکشیهای روزانه و پایان هر فصل، جوایزی را برای شرکتکنندگان در نظر گرفته است.
کتابهای انتخابشده در این برنامه بهصورت ماهانه تغییر میکنند و موضوعاتی متنوع از جمله تاریخ ایران، اسطورهها، شاهنامه، واقعه عاشورا، دانستنیهای علمی، نجوم، علوم طبیعی و مناسبتهای ملی و مذهبی را در بر میگیرند.
به گفته عوامل برنامه، تمامی آثار مورد استفاده از نویسندگان ایرانی انتخاب شدهاند و هدف آن حمایت از نویسندگان و ناشران داخلی است.
حسنپور با اشاره به استقبال مخاطبان گفت: تاکنون نزدیک به ۶۰۰ هزار حساب کاربری فعال در سایت برنامه ثبت شده است که نشاندهنده تأثیرگذاری «کتاب شیرین» در ترویج فرهنگ کتابخوانی است.
این برنامه علاوه بر آنتن تلویزیون، از طریق کانال «شاد» نیز با مخاطبان خود در ارتباط است و پس از هر قسمت، قرعهکشی و گفتوگوی مستقیم با کودکان ادامه مییابد.
فصل پنجم «کتاب شیرین» در مجموع به ۱۴۰ قسمت افزایش یافته و پخش آن تا پایان بهمنماه ادامه خواهد داشت ولی به دلیل ماه مبارک رمضان و شلوغی جدول پخش برنامه و تغییراتی در دکور خواهیم داشت و اول سال جدید با تغییراتی دوباره به آنتن پخش باز میگردیم.
مجری برنامه کتاب شیرین اضافه کرد: عوامل برنامه همچنین از اعمال تغییراتی در دکور، گرافیک و ساختار مسابقه برای فصلهای آینده خبر دادهاند؛ تغییراتی که با هدف حفظ جذابیت و افزایش مشارکت مخاطبان کودک طراحی شده است.