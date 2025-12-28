بر اثر بارش برف و کولاک شدید اکثر محور‌های مواصلاتی تکاب مسدود و در برخی از آنها تردد تنها با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛صابر برهانی رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تکاب گفت: بر اثر بارش برف و کولاک شدید اکثر محور‌های مواصلاتی تکاب مسدود و در برخی از آنها تردد تنها با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

برهانی افزود: مسافران و رانندگانی که قصد سفر به تکاب را دارند در صورت امکان سفر خود را به تأخیر انداخته و یا در صورت ضرورت تجهیزات ایمنی و وسایل گرمایشی و زنجیر چرخ همراه داشته باشند.

وی گفت: بدلیل کولاک شدید راه‌های مواصلاتی مسدود و راهداران در تلاشند تا مسیر‌ها را بازگشایی کنند، اما کولاک شدید فعلا بازگشایی مسیر‌ها را با مشکل مواجه ساخته است.

در حال حاضر ستاد مدیریت بحران، هلال احمر، راهداری و شبکه بهداشت در حال آماده باش و امداد رسانی به مسافران و در راه ماندگان هستند.