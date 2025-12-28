پخش زنده
جشن میلاد حضرت عیسی مسیح (ع) با حضور گسترده مسیحیان، مسلمانان و پیروان دیگر ادیان در فضایی سرشار از احترام متقابل و همدلی در خانه فرهنگ ایران در شهر پیشاور پاکستان برگزار شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ این مراسم با همکاری مؤسسه دانشجویان مسیحی پیشاور و مشارکت خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران برگزار شد و جمعی از رهبران دینی، نمایندگان اقلیتهای مذهبی، چهرههای فرهنگی و شخصیتهای سیاسی در آن حضور داشتند.
مسئول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در پیشاور با تبریک میلاد حضرت عیسی مسیح (ع)، با استناد به آیات قرآن کریم شخصیت آن حضرت را نماد بندگی خدا، برکت برای انسانها و پیامآور صلح و سلام معرفی کرد و تاکید کرد: تولد عیسی (ع) در منطق قرآن، آغاز آرامش و همزیستی است.
وی با اشاره به بخشی از خطبه ۱۶۰ نهجالبلاغه، به سادهزیستی و زهد حضرت عیسی (ع) از نگاه امام علی (ع) پرداخت و این الگو را زمینهای مشترک برای گفتوگوی ادیان و تقویت ارزشهای اخلاقی در جوامع امروزی دانست.
برگزار کنندگان این مراسم هدف از برپایی چنین برنامههایی را تقویت گفتوگوی بینالمذهبی، احترام عملی به حقوق اقلیتها و ترویج فرهنگ همزیستی مسالمتآمیز عنوان کردند، رویکردی که در سالهای اخیر به یکی از محورهای مهم فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در پاکستان تبدیل شده است.
«کشیش ارنس جیکوب»، «جیمس اقبال» نماینده اقلیت مسیحی در مجلس ملی پاکستان، «اصغر پرویز» نماینده اقلیت مسیحی در مجلس ایالتی خیبرپختونخوا، «بابا کردپال» نماینده اقلیت سیک در مجلس ایالتی خیبرپختونخوا از جمله میهمان این مراسم بودند.