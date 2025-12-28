به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بنا بر بررسی نقشه‌های هواشناسی، از اواخر روز سه شنبه نهم لغایت اواسط پنجشنبه یازدهم دی ماه احتمال خسارت به محصولات و ماشین آلات کشاورزی در اغلب نقاط استان وجود دارد.

محمد سبزه زاری با اشاره به اینکه توصیه می‌شود زهکشی و پاکسازی مسیر آب باغات و مزارع با توجه به وقوع بارش‌ها، تسریع در انتقال محصولات برداشت شده از جمله مرکبات به مکان‌های مسقف انجام شود، ادامه داد: همچنین تهویه، تنظیم دما و تامین سوخت سالن‌های پرورش قارچ، گلخانه و انبار با توجه به کاهش دما و کنترل دما و رطوبت انبار‌ها و بسته نگهداشتن دریچه‌های گلخانه‌ها در هنگام کاهش دما صورت گیرد.

وی ادامه داد: همچنین تهیه خوراک پرانرژی برای دام‌ها با توجه به کاهش دما، جلوگیری از نفوذ هوای سرد و روان آب به داخل سالن‌ها و تهویه، تنظیم دما و تامین سوخت سالن‌ها با توجه به کاهش دما مورد توجه قرار گیرد و در استخر‌های پرورش ماهی پاکسازی، تنظیم دما و کنترل دریچه‌های ورودی و خروجی استخر‌ها و عدم کود دهی به استخر‌های پرورش ماهیان گرم آبی و کاهش غذادهی به میزان نصف نرمال به دلیل ابرناکی و کاهش دما انجام شود.

مدیر کل هواشناسی خوزستان با اشاره به اینکه دامداران و عشایر و زنبورداران از عبور در اتفاعات، توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها با توجه به وقوع بارش‌ها خودداری کنند، خاطر نشان کرد: عشایر، دامداران و زنبرداران نسبت به عایق بندی و محافظت از کندو‌ها در مقابل بارش‌ها و کاهش دما، تغذیه کمکی کلنی‌ها جهت زمستان گذرانی، عدم چرای دام‌ها در مراتع و انتقال دام‌ها به مکان سرپوشیده اقدام کنند.

سبزه زاری بیان کرد: با توجه به این هشدار تخلیه آب و جمع آوری لوله‌ها، اتصالات و تجهیزات سیستم آبیاری تحت فشار، استفاده از ضد یخ در رادیاتور ماشین آلات کشاورزی و محافظت از ادوات کشاورزی با توجه به روند کاهشی دما انجام شود.