به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز یزد، فخرالسادات خامسی از تکمیل خدمات هوشمند حمل‌ونقل شهری در سامانه یکپارچه «یزدمن» خبر داد و گفت: شهروندان می‌توانند با استفاده از این سامانه، خدمات متنوعی از جمله خرید و پرداخت بلیت، مشاهده موقعیت برخط اتوبوس‌ها و مدیریت حساب شهروندی را به‌صورت غیرحضوری دریافت کنند.

وی با اشاره به توسعه خدمات اتوبوس‌رانی در سامانه «یزدمن» اظهار کرد: در بخش «حساب شهروندی» این سامانه، امکان خرید و شارژ بلیت اتوبوس، بهره‌مندی از تخفیف‌ها، پرداخت از طریق QR Code یا شناسه، مشاهده تراکنش‌ها، افزایش موجودی، انتقال ریالی و مدیریت کامل حساب کاربری برای شهروندان فراهم شده است.

عضو کمیسیون شهر هوشمند و بهبود روش‌های شورای اسلامی شهر یزد افزود: ناوگان اتوبوس‌رانی شهری به سیستم GPS مجهز شده و در بخش حمل‌ونقل همگانی (اتومن)، اطلاعات مربوط به ایستگاه‌ها، مسیرها، زمان حرکت و موقعیت برخط اتوبوس‌ها روی نقشه در اختیار شهروندان قرار دارد.

وی با اشاره به بخش «مشکلات شهری ۱۳۷» در سامانه «یزدمن» تصریح کرد: در حال حاضر امکان ثبت گزارش مشکلات ترافیکی در این بخش فعال است و به‌زودی ثبت گزارش مربوط به اتوبوس‌ها، ایستگاه‌ها و سایر خدمات حمل‌ونقل عمومی نیز به آن افزوده خواهد شد. تا زمان تکمیل این فرآیند، شهروندان می‌توانند مشکلات مربوطه را از طریق سامانه تلفنی ۱۸۸۹ پیگیری کنند.

خامسی با اشاره به برنامه‌های آینده در حوزه حمل‌ونقل شهری گفت: تجهیز تاکسی‌ها به GPS و اجرای پرداخت هوشمند از طریق سامانه «یزدمن» و QR Code، همچنین تجهیز مینی‌بوس‌ها و اتوبوس‌های بخش خصوصیِ سرویس شرکت‌ها به GPS، با هدف افزایش امکان مدیریت، پایش و نظارت مؤثرتر در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: برای شهروندانی که دسترسی به گوشی هوشمند ندارند، هشت پایانه شهری از جمله امام علی (ع)، شهدای محراب، جانباز و دروازه قرآن برای دریافت کارت‌بلیت‌های جدید پیش‌بینی شده است. این کارت‌ها دارای QR Code یا شناسه اختصاصی بوده، بدون محدودیت شارژ هستند و امکان مدیریت حساب، مشاهده و گزارش‌گیری تراکنش‌ها و استفاده در سایر خدمات شهری را فراهم می‌کنند.

عضو شورای اسلامی شهر یزد در پایان تأکید کرد: رویکرد مدیریت شهری، توسعه و ترویج استفاده از خدمات هوشمند سامانه «یزدمن» است و شهروندان می‌توانند با مراجعه به نشانی اینترنتی my.yazd.ir یا نصب اپلیکیشن «یزدمن»، از خدمات یکپارچه، احراز هویت امن و حفظ حریم خصوصی بهره‌مند شوند.