امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

حوضه‌های آبخیز جنوب کرمان نیازمند آبخیزداری

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۰۷- ۱۲:۰۸
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
مشاهده گوی آتشین در آسمان ژاپن!
مشاهده گوی آتشین در آسمان ژاپن!
۱۴۰۴-۱۰-۰۶
اختلاف عمیق میان مخالفان جمهوری اسلامی!
اختلاف عمیق میان مخالفان جمهوری اسلامی!
۱۴۰۴-۱۰-۰۵
بدون تعارف با رئیس سازمان فضایی کشور
بدون تعارف با رئیس سازمان فضایی کشور
۱۴۰۴-۱۰-۰۵
سه ماهواره ایرانی آماده پرتاب به فضا
سه ماهواره ایرانی آماده پرتاب به فضا
۱۴۰۴-۱۰-۰۶
خبرهای مرتبط

جان دوباره‌ی سازه‌های آبخیزداری در استان با بارندگی‌های اخیر

تاکید استاندار کرمان بر ادامه اجرای سیلبند خرم و طرح‌های آبخیزداری در استان

فرصتی برای مدیریت بحران آب در بارش های اخیر

پیش بینی بارش های زمستانی نرمال در خراسان جنوبی

برگزاری نشست کمیسیون زیربنایی مجمع برای بررسی حکمرانی آب

وقتی سیلاب به سرمایه تبدیل می‌شود؛ نقش آبخیزداری در مدیریت پایدار منابع آب

برچسب ها: آبخیزداری ، روان آب ، سیلاب ، آبخوانداری
 