۱۷ سد کشور کمتر از ۱۵ درصد آب دارند
۱۷ سد مهم از جمله امیرکبیر، لار، لتیان – ماملو، ساوه، بوکان و سفیدرود کمتر از ۱۵ درصد آب دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، براساس آمار شرکت مدیریت منابع آب کشور، میزان ورودی آب به سدهای کشور از ابتدای سال آبی تا ۶ دی ماه، ۴ میلیارد و ۴۸۰ میلیون متر مکعب بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۷ درصد کاهش داشته و همچنین میزان خروجی آب نیز ۵ میلیارد و ۵۸۰ میلیون متر مکعب با کاهش ۲۵ درصدی نسبت به سال گذشته بوده است.
حجم آب موجود مخازن سدهای کشور از ابتدای سال آبی ۱۷ میلیارد ۵۴۰ میلیون متر مکعب بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۲ درصد کاهشی بوده است.
حجم آب سدهای استانهای، تهران، البرز، اصفهان، خراسان رضوی، گلستان و استان مرکزی نیز کمتر از ۱۵ درصد به ثبت رسیده است.
همچنین از ابتدای مهر تا ۵ دی ماه (سال آبی ۱۴۰۵-۱۴۰۴) ارتفاع کل ریزشهای جوی کشور معادل ۶۶ میلیمتر بوده است.