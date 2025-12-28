به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر سازمان تعاون روستایی استان در آیین افتتاح روستا بازار میوه و تره بار در تیران و کرون با بیان اینکه این روستا بازار هفتمین روستا بازار شهرستان تیران و کرون و شصت و هفتمین روستا بازار استان است گفت: هدف از برپایی روستا بازار‌ها کاهش واسطه‌های میانی و رسیدن محصولات کشاورزی از کشاورز به مصرف کننده است

محسن حاج عابدی با اشاره به اینکه تا پایان دولت چهاردهم ۲۰۰ روستا بازار برای استان برنامه ریزی کرده‌ایم افزود: در این روستا بازار‌ها انواع میوه و تره بار مورد نیاز خانوار‌ها با قیمت مقطوع و بهترین کیفیت به دست مصرف کنندگان می‌رسد.