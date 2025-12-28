پخش زنده
سازمان حفاظت محیط زیست در واکنش به گزارش روزنامه هفت صبح درباره «اعزام ذیحسابان به بصره و ابهام در بودجه و پاسخگویی مالی» پاسخ داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سازمان حفاظت محیط زیست در واکنش به گزارشی که روزنامه هفت صبح درباره «اعزام ذیحسابان به بصره و ابهام در بودجه و پاسخگویی مالی» منتشر کرده بود، اعلام کرد: این سفر هیچگونه ارتباطی با مأموریت رسمی سازمان نداشته و تمام هزینههای آن به صورت شخصی پرداخت شده است.
بر اساس جوابیه منتشرشده، سفر تعدادی از ذیحسابان به شهر بصره پس از برگزاری همایش «روز حسابدار» در اهواز انجام شده و هیچ بودجهای از محل اعتبارات سازمان حفاظت محیط زیست برای این سفر اختصاص نیافته است.
سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به گزارش منتشر شده در صفحه نخست و صفحه چهارم شماره ۴۲۳۳ روزنامه هفت صبح مورخ پنجشنبه ۴ دی ۱۴۰۴، تأکید کرد: مطالب مطرحشده در این گزارش حاوی اطلاعات نادرست، برداشتهای خلاف واقع و القائات مغرضانه است.
در ادامه این جوابیه آمده است: انتشار چنین مطالبی موجب تشویش اذهان عمومی شده و به عملکرد و شفافیت مالی سازمان حفاظت محیط زیست خدشه وارد میکند؛ در حالی که تمامی فرآیندهای مالی این سازمان در چارچوب قوانین و مقررات نظارتی کشور انجام میشود.