به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سازمان حفاظت محیط زیست در واکنش به گزارشی که روزنامه هفت صبح درباره «اعزام ذی‌حسابان به بصره و ابهام در بودجه و پاسخگویی مالی» منتشر کرده بود، اعلام کرد: این سفر هیچ‌گونه ارتباطی با مأموریت رسمی سازمان نداشته و تمام هزینه‌های آن به صورت شخصی پرداخت شده است.

بر اساس جوابیه منتشرشده، سفر تعدادی از ذی‌حسابان به شهر بصره پس از برگزاری همایش «روز حسابدار» در اهواز انجام شده و هیچ بودجه‌ای از محل اعتبارات سازمان حفاظت محیط زیست برای این سفر اختصاص نیافته است.

سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به گزارش منتشر شده در صفحه نخست و صفحه چهارم شماره ۴۲۳۳ روزنامه هفت صبح مورخ پنج‌شنبه ۴ دی ۱۴۰۴، تأکید کرد: مطالب مطرح‌شده در این گزارش حاوی اطلاعات نادرست، برداشت‌های خلاف واقع و القائات مغرضانه است.

در ادامه این جوابیه آمده است: انتشار چنین مطالبی موجب تشویش اذهان عمومی شده و به عملکرد و شفافیت مالی سازمان حفاظت محیط زیست خدشه وارد می‌کند؛ در حالی که تمامی فرآیند‌های مالی این سازمان در چارچوب قوانین و مقررات نظارتی کشور انجام می‌شود.