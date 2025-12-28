پخش زنده
جمعی از دختران فعال فرهنگی شهرستان گالیکش با الهام از مکتب فکری و معنوی شهید حاج قاسم سلیمانی، با صدور پیامی از جوانان و نوجوانان این شهرستان دعوت کردند تا با حضور پرشور در مراسم معنوی اعتکاف، از این فرصت ارزشمند برای خودسازی، تقویت ایمان و تعمیق ارتباط با خداوند متعال بهرهمند شوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در این دعوت، اعتکاف بهعنوان فضایی سرشار از آرامش معنوی و فرصتی برای فاصله گرفتن از هیاهوی روزمره زندگی معرفی شده و بر نقش آن در تقویت هویت دینی، افزایش بصیرت و رشد اخلاقی نسل جوان تأکید شده است.
این حرکت فرهنگی، جلوهای از پیوند معنویت، هویت انقلابی و مشارکت اجتماعی نسل جوان در گالیکش بهشمار میرود و نشاندهنده استمرار راه شهدا در قالب فعالیتهای فرهنگی و دینی در سطح جامعه است.