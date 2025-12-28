به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان اولین نشست تخصصی ستاد راهبردی مشورتی کمیته‌های تخصصی آب و کشاورزی استان برگزار شد

اولین نشست تخصصی ستاد راهبردی مشورتی کمیته‌های تخصصی با هدف بررسی راهکارهای ارتقای بهره‌وری مصرف آب و انرژی در بخش کشاورزی و با همکاری دستگاه‌های مرتبط، در محل سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد.

، امیر آیت‌الهی، مدیر مشارکت‌های مردمی شرکت آب منطقه‌ای کرمان، با اشاره به برگزاری این نشست اظهار داشت: این نشست با همکاری معاونت آب و خاک، ترویج و آموزش کشاورزی و شرکت آب منطقه‌ای کرمان برگزار و موضوعات مهمی از جمله طرح ارتقای بهره‌وری چاه‌های کشاورزی و بهینه‌سازی مصرف برق، بازار سهم آب و مدیریت مشارکتی منابع آب استان به‌صورت تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در این نشست، ابعاد اجرایی و مشارکتی طرح‌های یادشده تشریح شد و زمینه گفت‌وگو و تبادل نظر میان کارشناسان، مشاوران و بهره‌برداران بخش کشاورزی فراهم آمد.

مدیر مشارکت‌های مردمی شرکت آب منطقه‌ای کرمان ادامه داد: در بخش پایانی این نشست، کشاورزان برتر و پیشرو استان و مدیران شرکت‌های تعاونی روستایی، پرسش‌ها و دیدگاه‌های خود را پیرامون موضوعات مطرح‌شده بیان کردند که مشاوران و کارشناسان مربوطه به سؤالات آنان است