به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، عادل رهبریان با اشاره به اعلام سازمان هواشناسی مبنی بر بارش برف و باران در استان طی هفته جاری، از بسیج کامل نیروهای امدادی این جمعیت خبر داد.

سرپرست جمعیت هلال احمر کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به لزوم آمادگی مستمر نیروهای امدادی در محورهای مواصلاتی استان تاکید کرد و افزود: در قالب ۲۷ تیم امدادی، نیروهای ما در ۱۶ پایگاه عملیاتی ثابت و سیار در سراسر محورهای استان مستقر شده‌اند.