به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ خیرین بابلی در جشن گلریزان شب گذشته بیش از ۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برای حمایت از معلولین مرکز نگهداری نوشیروانی بابل اهدا کردند.

رحمانی مدیرکل بهزیستی مازندران اعلام کرد: بیش از ۱۸۳ هزار خانوار استان تحت پوشش بهزیستی هستند که از این تعداد، بیش از ۶۳ هزار معلول، ۱۷ هزار زن سرپرست خانوار و ۱۴ هزار سالمند قرار دارند.

وی افزود: در شهرستان بابل بیش از ۱۸ هزار نفر تحت پوشش بهزیستی هستند که ۱۴ هزار نفر از آنان دارای معلولیت هستند.

بزرگی، مدیرعامل مرکز نگهداری معلولین نوشیروانی بابل نیز گفت: در این مرکز ۱۲۰ نفر از معلولین جسمی و ذهنی تحت مراقبت و خدمات آموزشی و توانبخشی قرار دارند.

وی ضمن تقدیر از حمایت خیرین، از اهمیت استمرار کمک‌های مردمی برای ارتقای کیفیت زندگی معلولین سخن گفت.