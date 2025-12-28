یک رستوران در نیشابور ، به دلیل استفاده از گوشت غیر بهداشتی و بدون هویت، بادستور دادستان، مهر و موم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان نیشابور گفت: در بازرسی‌های واحد نظارت این شبکه از یک رستوران، از مواد پروتئینی موجود، نمونه گیری و به آزمایشگاه ارسال شد که نتایج بدست آمده حاکی از انطباق نداشتن آن برای مصرف انسانی است.

دکتر علی سلیمانی گفت: این موضوع در صورتجلسه‌ای به مراجع قضایی اعلام شد و با دستور دادستان شهرستان و همکاری نیروی انتظامی این واحد مهر وموم شد و متصدی متخلف در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفت.

وی گفت: گوشت مصرفی در رستوران‌ها و آشپزخانه‌ها باید از مراکز عرضه معتبر تهیه و تا زمان مصرف برچسب و مجوز‌های آن حفظ و در شرایط و دمای مطلوب نگهداری شوند.