الزامی بودن برداشت نارنجها برای مقابله با مگس مدیترانه
پاکسازی و برداشت کامل میوههای نارنج سطح روستاها و پارکها تا پایان اسفند ماه الزامی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی گفت: عملیات ردیابی و مبارزه با آفت مگس میوه مدیترانهای، ۹ ماه امسال در ۴۵ هزار و ۹۶۱ هکتار از زمینهای شهرستان بابل اجرا و ۵ هزار و ۱۳۲ عدد مگس میوه مدیترانهای در ده ایستگاه مانیتورینک شکار شد.
شهیدیپور افزود: با فعالسازی ایستگاههای پیشآگاهی در مراکز ۹ گانه جهاد کشاورزی و استفاده از ۲۹ تله فرمونی به همراه کارت زرد، تله جلبکننده غذایی، تله سراتراپ و سراتینکس، این تعداد مگس میوه شکار شدند.
او ادامه داد: رعایت بهداشت کف باغ از جمله حذف و از بین بردن علفهای هرز داخل و حاشیه باغات، جمعآوری و دفن نمودن میوههای ریزش یافته پای درختان در عمق ۵۰ سانتیمتری خاک نیز در کاهش آلودگی بسیار مؤثر است.
مدیر جهاد کشاورزی گفت: با توجه به حساسیت مراحل مختلف رشدی آفت علی الخصوص شفیره آفت به سرما پابیل کردن یا شخم سطحی سایه انداز درختان سیاه ریشه و مرکبات جهت از بین بردن شفیرههای موجود در خاک بسیار موثر بوده و در کاهش جمعیت انتقالی نقش بسزایی دارد.
شهیدیپور افزود: به منظور کاهش خسارات ناشی از این آفت و حفظ سلامت محصولات کشاورزی مبارزه زراعی در سطح ۱۸ هزار و ۴۲۰ هکتار با جمعآوری ۴۲ هزار و ۷۶۵ کیلوگرم میوههای ریخته شده پای درختان انجام شد