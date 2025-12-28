پخش زنده
امروز: -
معاون توسعه و پیشبینی ادارهکل هواشناسی استان بوشهر از ثبت بارشهای قابل توجه در نقاط مختلف استان در یکی دو روز گذشته خبر داد و گفت: بیشترین میزان بارندگی مربوط به جزیره خارک با حدود ۶۰ میلیمتر بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ زهرا راستگو با اشاره به تداوم فعالیت سامانه بارشی در استان افزود: طبق پیشبینیها، از بامداد امروز شدت بارشها افزایش یافت که این بارشها بهویژه در مناطق شمالی استان نمود بیشتری داشته است.
وی اضافه کرد: پس از جزیره خارک، شهرستان دیر با حدود ۲۷ میلیمتر و گناوه با حدود ۲۱ میلیمتر بیشترین بارندگیها را به خود اختصاص دادهاند و این سامانه همچنان در بخشهایی از شمال و جنوب استان فعال است.
معاون توسعه و پیشبینی ادارهکل هواشناسی استان بوشهر با بیان اینکه شدت بارشها تا صبح روز دوشنبه ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: در روزهای دوشنبه و سهشنبه نیز بارشها بهصورت پراکنده در سطح استان پیشبینی میشود.
راستگو همچنین از آغاز وزش باد در استان خبر داد و گفت: از امروز تا حدود روز پنجشنبه، وزش بادهای جنوب شرقی و سپس شمال غربی در سواحل استان و روی دریا خواهیم داشت که سبب مواج و متلاطم بودن دریا میشود.
وی با اشاره به کاهش دمای هوا افزود: روند کاهش دما از فردا آغاز میشود و بیشترین افت دما در صبح روز سهشنبه خواهد بود؛ بهطوریکه از روز دوشنبه تا پنجشنبه دمای هوا بین ۴ تا ۹ درجه سانتیگراد در مناطق مختلف استان کاهش مییابد و در برخی نقاط مرتفع حتی احتمال کاهش دما به کمتر از ۵ درجه سانتیگراد نیز وجود دارد.
معاون توسعه و پیشبینی ادارهکل هواشناسی استان بوشهر از صدور هشدار نارنجی هواشناسی و هشدار نارنجی دریایی خبر داد و تأکید کرد: با توجه به احتمال سیلابی شدن مسیرها، از تردد و اتراق در حاشیه رودخانهها خودداری شود و همچنین فعالیتهای کوهنوردی تا اطلاع ثانوی انجام نشود.