به مناسبت پرتاب سه ماهواره ایرانی به فضا، ویژهبرنامهای علمی، آموزشی و فرهنگی با هدف ترویج دانش فضایی و آشنایی خانوادهها و نوجوانان با دستاوردهای بومی کشور در حوزه هوافضا، در شهر گرگان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ این برنامه با حضور علاقهمندان به علوم فضایی، شامل کارگاههای علمی و آموزشی، اجرای برنامههای شاد و فرهنگی، اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران و همچنین حضور در برنامه پخش زنده پرتاب ماهوارهها خواهد بود.
زمان برگزاری امروز یکشنبه ۷ دی ۱۴۰۴، از ساعت ۱۵ تا ۱۸ در گرگان، شهرک ویلاشهر، ویلای ۱۲، مجتمع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خواهد بود.
برگزارکنندگان این رویداد از عموم علاقهمندان، بهویژه کودکان، نوجوانان و خانوادهها دعوت کردهاند تا با حضور در این برنامه، در فضایی علمی و شاد، از نزدیک با افتخارات فضایی کشور آشنا شوند.
حضور شهروندان در این برنامه آزاد است.