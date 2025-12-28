به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته در فریدونشهر بیش از ۱۱ و نیم میلی متر، اسلام آباد موگویی ۹.۳ دهم میلی متر، داران ۷ دهم میلی متر، چادگان ۵ دهم میلی متر، بویین میاندشت ۲.۲ دهم میلی متر، پادنای علیا ۱.۵ دهم میلی متر، سمیرم ۸ دهم میلی متر، عسگران ۶ دهم میلی متر و خوانسار یک دهم ملی متر آب حاصل از بارش برف به ثبت رسیده است.

مینا معتمدی با بیان اینکه هم اکنون سامانه ناپدار جوی به شکل بارش برف پراکنده در نواحی غربی و جنوبی استان فعال است ادامه داد: سامانه ناپایداری از شب گذشته از نواحی غربی و جنوبی وارد استان شده که اوج فعالیت این سامانه برای امروز و فردا (دوشنبه) پیش بینی شده و در این زمینه هشدار سطح زرد برای همه مناطق استان و هشدار سطح نارنجی برای نواحی غربی و جنوبی استان صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه فعالیت متناوب این سامانه تا روز چهارشنبه در استان به شکل وزش باد، مه آلودگی، رشد ابر و بارش‌های پراکنده در استان ادامه دارد، گفت:در این مدت وقوع کولاک در گردنه‌ها و مناطق کوهستانی استان پیش بینی می‌شود.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: دمای هوای بیشتر مناطق استان تا ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی ندارد، اما روند کاهش بسیار زیاد و محسوس دما از روز سه‌شنبه هفته جاری پیش بینی شده است.

مینا معتمدی افزود: دمای هوای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعت شبانه روز گذشته به ۱۱ و بامداد امروز در سردترین ساعت به صفر درجه سانتیگراد رسید.

وی گفت: خوروبیابانک با دمای ۱۶ و چادگان با منفی سه درجه سانتیگراد گرم‌ترین و سردترین نقاط استان در شبانه روز گذشته بودند.