از اردبیل تا کرمان
رکابهای اراده در مسیر آرمانهای شهید سلیمانی
حافظ صادقی شهروند ۴۸ ساله ی اردبیلی، سفر هفت مرحلهای خودش رو که از ۱۴ ماه پیش آغاز کرده بود، در آستانه ششمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی و در گلزار شهدای کرمان به پایان رساند.
صادقی هدفش از این اقدام رو، حمایت از مردم مظلوم غزه و جبهه ی مقاومت، و تأسی به آرمانهای سردار سلیمانی اعلام کرد.