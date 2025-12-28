حافظ صادقی شهروند ۴۸ ساله ی اردبیلی، سفر هفت‌ مرحله‌ای خودش رو که از ۱۴ ماه پیش آغاز کرده بود، در آستانه ششمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی و در گلزار شهدای کرمان به پایان رساند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل ، رکاب‌هایی که اراده ی محکم یک شهروند اردبیلی رو به پایتخت مقاومت رساند.

صادقی هدفش از این اقدام رو، حمایت از مردم مظلوم غزه و جبهه ی مقاومت، و تأسی به آرمان‌های سردار سلیمانی اعلام کرد.