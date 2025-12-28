به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رییس کانون بسیج اساتید و گروه جهادی شهید احمدی روشن نطنز گفت: در این اردوی یک روزه گروه‌های تخصصی پزشکی به حدود ۱۰۰ نفر خدمات درمان و پایش سلامت ارائه کردند.

داوود کیانوش افزود: کارشناسان و کارکنان دستگاه‌های اجرایی نیز کار‌های اداری اهالی روستا را تسهیل کردند.

وی گفت: این اردوی خدمت در بخش‌های بهداشت و سلامت، جهاد کشاورزی و تعاون روستایی، مشاوره تحصیلی، حقوقی و اشتغال‌زایی برنامه ریزی شده بود.

همچنین در این اردوی یکروزه اهالی روستا، با طرح و بررسی مسایل و مشکلات خود، از خدمات تخصصی بهره‌مند شدند.