رفع تصرف از بستر رودخانه چلمردی نکا
سه هزار متر مربع از بستر رودخانه چلمردی نکا که به تصرف یکی از اهالی منطقه در آمده بود رفع تصرف شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ مدیر منابع آب نکا گفت: سه هزار متر مربع از بستر رودخانه چلمردی شهرستان نکا که به تصرف یکی از اهالی منطقه در آمده بود با پیگیریهای قانونی منابع آب و دستور قضایی آزادسازی و رفع تصرف شد.
وحید آیینی با بیان اینکه بستر رودخانهها انفال است، گفت: پس از دریافت گزارشهایی مبنی بر تصرف بخشی از بستر رودخانه چلمردی در محدوده روستای خیرآباد شهرستان نکا، اقدامات مربوط به آزادسازی از سوی منابع آب نکا در دستور کار قرار گرفت و به دلیل بیتوجهی متصرف به اخطارهای اولیه، وارد فرآیند قضایی شد.
وی افزود: با تشکیل پرونده قضایی برای فرد متخلف، دادستان شهرستان حکم رفع تصرف را صادر کرد که این حکم با همراهی نیروهای فراجا اجرا شد.
مدیر منابع آب نکا با بیان اینکه صیانت از حریم و بستر رودخانهها و منابع آبی به طور مستمر در دستور کار مدیریت منابع آب شهرستانها و شرکت آب منطقهای قرار دارد، گفت: همکاران ما برای حفظ بستر و حریم رودخانهها و محوطههای پیرامونی سازهها و تاسیسات آبی در مقابل سودجویان قاطعانه طبق قانون عمل میکنند.
وی از مردم خواست در صورت مشاهده تخلفاتی از قبیل برداشت شن و ماسه از بستر رودخانهها و سواحل، حفر چاههای غیرمجاز یا تصرف حریم و بستر رودخانهها و محوطه سازهها و تاسیسات آبی موضوع را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۷۹۱۰۰ اطلاع دهند تا بلافاصله برای پیگیری اقدام شود.