در آستانه هفته مقاومت، بر لزوم برخورد قاطع با هرگونه تخلف و تأمین امنیت محورهای پرتردد تأکید نمود

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان جانشین فرماندهی انتظامی استان کرمان، طی بازدید شبانه از ایست و بازرسی‌های شهرستان بافت در آستانه هفته مقاومت، بر لزوم برخورد قاطع با هرگونه تخلف و تأمین امنیت محورهای پرتردد تأکید نمود.

سرهنگ "پور امینایی" در جریان این بازدید که در ساعات بامداد انجام شد، ضمن ارزیابی عملکرد ایستگاه‌های بازرسی و سنجش آمادگی کارکنان، بر اهمیت کنترل مستمر و اشراف کامل بر مسیرهای منتهی به شهرستان تأکید کرد.