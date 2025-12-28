پخش زنده
در مراسمی از پژوهشگران، فناوران و کارآفرینان برتر دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز یزد، در مراسمی با حضور مسئولان استانی، از پژوهشگران، فناوران و کارآفرینان برتر دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد تجلیل شد؛ مراسمی که در آن بر ضرورت بهرهگیری عملی از طرحهای پژوهشی و تقویت پیوند دانشگاه و صنعت در مسیر کارآفرینی و پیشرفت تأکید شد.
این مراسم با هدف قدردانی از تلاشهای ارزشمند فرهیختگان علمی، نوآوران و فعالان عرصه پژوهش، فناوری و کارآفرینی برگزار شد و موضوع پیوند دانشگاه و صنعت بهعنوان یکی از محورهای اصلی توسعه پایدار مورد توجه قرار گرفت.
استاندار یزد در این آیین با تأکید بر ضرورت استفاده مؤثر از دستاوردهای پژوهشی، گفت: امروز در سراسر دنیا سرمایهگذاری گستردهای برای تبدیل طرحهای پژوهشی به محصولات و راهکارهای عملی انجام میشود تا پژوهشها صرفاً روی کاغذ باقی نمانند.
دکتر بابایی با بیان اینکه بهترین روشها و راهکارها از مسیر تحقیق و پژوهش به دست میآید، افزود: امروز چارهای جز بهرهگیری از طرحهای پژوهشی در مسیر توسعه، حل مسائل و رفع مشکلات جامعه نداریم.
وی با اشاره به جایگاه ارزشمند کارآفرینی در پیشرفت جامعه تصریح کرد: ارزش انسانها به کار نیکی است که انجام میدهند و میزان اثربخشی آنها در خدمت به مردم و جامعه سنجیده میشود.
استاندار یزد با قدردانی از نقش پژوهشگران، فناوران و کارآفرینان در روند توسعه استان یزد گفت: در یزد، بسیاری از کارآفرینان علاوه بر نقشآفرینی در تولید و ایجاد اشتغال، با اقدامات خیرخواهانه و احداث بناهای ماندگار، منشأ خیر و برکت شدهاند.
در این مراسم، از تلاشهای ارزشمند آقای احرامیان کارآفرین پیشکسوت یزدی، بهپاس نقش مؤثر در حوزه تولید، اشتغالزایی و اقدامات خیر و ماندگار، تجلیل شد.
همچنین در این آیین بر ضرورت ترویج فرهنگ کسبوکار، حمایت از طرحهای پژوهشی و فراهمسازی بسترهای لازم برای تجاریسازی ایدهها و دستاوردهای علمی تأکید شد.