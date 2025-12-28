معرفی هیات داوران یازدهمین جشنواره منطقهای تئاتر خلیج فارس
مدیر یازدهمین جشنواره منطقهای تئاتر خلیج فارس از معرفی اعضای هیات داوران این دوره از جشنواره در یاسوج خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مهران کشاورز با اشاره به برگزاری یازدهمین جشنواره منطقهای تئاتر خلیج فارس در یاسوج، گفت: در این دوره از جشنواره، هما جدیکار، آرش دادگر و سید فاتح بادپروا، که هر سه از هنرمندان صاحبنظر و باتجربه حوزه تئاتر به شمار میروند بهعنوان اعضای هیئت داوران این جشنواره انتخاب شدهاند.
وی با اشاره به اینکه جشنواره تئاتر خلیج فارس یاسوج فرصتی مناسب برای بروز خلاقیت و نمایش توانمندیهای هنرمندان دارای معلولیت در سطح منطقهای است، افزود: انتخاب هیئت داوران با هدف ارتقای سطح کیفی آثار نمایشی و با تأکید بر رویکرد تخصصی، محتوایی و اجتماعی صورت گرفته است.
مدیر یازدهمین جشنواره منطقهای تئاتر خلیج فارس با بیان اینکه هنرمندان معلول استان کهگیلویه و بویراحمد از پویایی، انگیزه و ظرفیت هنری قابل توجهی برخوردارند، اظهار کرد: طی سالهای گذشته، این هنرمندان حضوری فعال و تأثیرگذار در عرصه هنرهای نمایشی داشتهاند و جشنواره تئاتر خلیج فارس میتواند بستر مناسبی برای دیدهشدن بیشتر استعدادهای آنان باشد.
وی با اشاره به رویکرد محتوایی این جشنواره، تصریح کرد: پرداختن به آسیبهای اجتماعی در کنار برجستهسازی توانمندیهای افراد دارای معلولیت از محورهای مهم این رویداد هنری است و تئاتر نقش مؤثری در آگاهیبخشی و اصلاح نگرش جامعه ایفا میکند.
کشاورز همچنین به اعتماد به توانخواهان در ساختار اجرایی جشنواره اشاره کرد و گفت: برای نخستین بار در کشور، مسئولیت دبیری اجرایی این جشنواره به یک هنرمند توانخواه واگذار شده که این اقدام بیانگر اعتماد عملی به توانمندیهای این قشر است.
وی تأکید کرد: مجموعه عوامل اجرایی، هنرمندان و دستاندرکاران در تلاش هستند تا جشنوارهای منسجم، حرفهای و در شأن نام خلیج فارس برگزار شود.
مدیر یازدهمین جشنواره منطقهای تئاتر خلیج فارس اضافه کرد: یازدهمین جشنواره منطقهای تئاتر خلیج فارس از هشتم تا یازدهم دی ماه ۱۴۰۴ به دبیری مرجان خلفی در شهر یاسوج برگزار میشود.