به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رضا شکاریان با اعلام این خبر افزود: بر اساس مصوبه شورای‌عالی محیط زیست، قرق اختصاصی لنگر در شهرستان بام و صفی‌آباد و قرق اختصاصی ازوم در شهرستان جاجرم ایجاد خواهد شد.

وی بیان کرد: قرق اختصاصی لنگر با وسعت ۲۲ هزار هکتار، زیستگاه گونه‌های ارزشمندی همچون قوچ اوریال و پلنگ ایرانی است و قرق اختصاصی ازوم نیز با مساحت ۲۸ هزار هکتار، زیستگاه قوچ اوریال، کل و بز و پلنگ ایرانی به شمار می‌رود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی ادامه داد: طبق مصوبه شورای‌عالی حفاظت محیط زیست، این قرق‌ها به مدت هفت سال به قرق‌دار واگذار می‌شوند و پس از پایان این دوره، ادامه فعالیت یا لغو امتیاز آنها بر اساس ارزیابی عملکرد حفاظتی انجام خواهد شد.

شکاریان با اشاره به برنامه‌های حفاظتی پیش‌بینی‌شده گفت: سرشماری سالانه حیات‌وحش این مناطق هر سال در فصل پاییز انجام می‌شود و نیرو‌های حفاظتی مستقر در این قرق‌ها نیز آموزش‌های تخصصی لازم را دریافت خواهند کرد.

وی در پایان تأکید کرد: این مناطق با توجه به جمعیت حیات‌وحش، قابلیت حفاظت و امکان بهره‌برداری پایدار، توسط اداره‌کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی شناسایی و با هماهنگی اداره‌کل منابع طبیعی استان، در شورای‌عالی محیط زیست به تصویب رسیده‌اند.