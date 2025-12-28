به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ پاسدار رضایی جانشین فرمانده لشگر عملیاتی ۲۵ کربلا گفت: به منظور حفظ آمادگی همه‌جانبه و افزایش توان عملیاتی، گردهمایی پیشکسوتان بهداری لشگر عملیاتی ۲۵ کربلا در ساری برگزار شد.

وی افزود: این گردهمایی با هدف بهره‌گیری از تجارب پیشکسوتان و ارتقای توان خدماتی بهداری لشگر در مواقع اضطرار برگزار گردید.

سرهنگ رضایی، نقش بهداری را در دوران حساس مختلف از جمله هشت سال دفاع مقدس، ماموریت‌های مرزبانی، دفاع از وطن، دفاع از حرم، دوران کرونا و دفاع مقدس ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی حیاتی و بی‌بدیل توصیف کرد.

وی تأکید کرد که حفظ روحیه و آمادگی پیشکسوتان بهداری برای بهره‌گیری در کنار نیروهای جوان، همواره مورد توجه قرار دارد.

در این مراسم، ۷۰ پیشکسوت عرصه بهداری لشگر عملیاتی ۲۵ کربلا تجلیل شدند.