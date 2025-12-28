پایش‌ها از حضور پلنگ ایرانی و جمعیت پایدار یک‌هزار رأس کل و بز در منطقه شکار ممنوع خرمنه‌سر طارم خبر می‌دهد.

سرشماری هزار رأس کل و بز و پلنگ ایرانی در منطقه خرمنه‌سر طارم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گفت : منطقه شکار ممنوع خرمنه‌سر طارم از جمله غنی‌ترین زیستگاه‌های طبیعی کشور و مأمن گونه‌های شاخصی همچون پلنگ ایرانی و کل و بز است.

باقری گفت: بر اساس سرشماری‌های انجام‌شده، حدود یک‌هزار رأس کل و بز در این منطقه زیست می‌کنند که نشان از پایداری اکولوژیکی و شرایط مطلوب زیستی دارد.

وی ادامه داد: همچنین طی پایش‌های اخیر، حضور پلنگ ایرانی در نقاط مختلف منطقه به‌طور مکرر ثبت و مشاهده شده است که این امر اهمیت حفاظتی خرمنه‌سر را دوچندان می‌کند.

امجد باقری با بیان اینکه این منطقه از تنوع زیستی کم‌نظیری برخوردار است، اظهار داشت: گونه‌هایی نظیر پلنگ ایرانی،کل و بز، گربه‌وحشی، خرس‌قهوه‌ای، گرگ، گراز، روباه، انواع پرندگان شکاری و خزندگان در آن زیست می‌کنند.

معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست استان در این بازدید ضمن قدردانی از تلاش محیط‌بانان منطقه، بر لزوم تقویت حفاظت، استمرار پایش‌های علمی و مشارکت جوامع محلی برای حفظ این زیستگاه ارزشمند تأکید کرد.