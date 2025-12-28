پخش زنده
پژوهشگران در شبیهسازی پوشش رحم انسان و کاشت جنینهای اولیه موفق شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ گروهی از پژوهشگران موفق شدهاند پوشش رحم انسان را در آزمایشگاه شبیهسازی کنند و جنینهای اولیه را در آن کاشتهاند؛ دستاوردی که میتواند رازهای مراحل اولیه بارداری و علت سقط جنین و مشکلات پزشکی مرتبط با آن را روشن کند.
این آزمایشها، که با جنینهای اهدایی زوجها پس از درمان IVF انجام شد، نشان داد که جنینهای کوچک توانستند در پوشش مصنوعی رحم کاشته شوند و هورمونهای کلیدی را تولید کنند.
گوش دادن به «گفتوگوی شیمیایی» جنین و رحم
این رویکرد به دانشمندان اجازه داد تا به مکالمه شیمیایی بین جنین و پوشش رحم در اولین هفتههای بارداری گوش دهند.
دکتر پیتر راگگان، پژوهشگر ارشد این مطالعه و رهبر گروه مؤسسه بابراهام در کمبریج، گفت: «دیدن این فرآیند شگفتانگیز است. پیش از این، ما تنها عکسهای لحظهای از این مرحله حساس بارداری داشتیم. این تکنیک مسیرهای جدید زیادی را پیشروی ما باز میکند.»
مرحله کاشت جنین حدود یک هفته پس از لقاح رخ میدهد، زمانی که جنین در دیواره رحم مستقر و وارد لایه رحم میشود. این مرحله برای تثبیت بارداری حیاتی است، اما به دلیل دشواری مشاهده مستقیم، تاکنون به خوبی شناخته نشده است. بیشتر اطلاعات موجود از مطالعات روی رحمهایی به دست آمده که بیش از نیم قرن پیش و در اوایل بارداری برای هیسترکتومی برداشته شده بودند.
ساخت پوشش رحم در آزمایشگاه
برای ساخت پوشش رحم مصنوعی، دکتر راگگان و همکارانش نمونه بافت رحم زنان سالم داوطلب را دریافت کردند. آنها دو نوع سلول را جدا کردند: سلولهای استرومال که ساختار و حمایت مکانیکی پوشش رحم را فراهم میکنند و سلولهای اپیتلیال که سطح پوشش رحم را تشکیل میدهند.
سپس سلولهای استرومال را در مادهای قابل تجزیه به نام هیدروژل قرار دادند و روی آن را با سلولهای اپیتلیال پوشاندند. این پوشش مهندسیشده توانست محیط مناسبی برای کاشت جنینهای اولیه اهدایی IVF فراهم کند.
مشاهده کاشت و تولید هورمون بارداری
محققان گزارش دادند که جنینهای کوچک بهخوبی به سطح پوشش رحم چسبیدند و شروع به تولید هورمون انسانی گنادوتروپین جفتی (hCG) کردند؛ همان نشانگر بیوشیمیایی که تستهای بارداری آن را تشخیص میدهند. علاوهبر آن، سایر ترکیبات مرتبط با بارداری نیز تولید شدند.
این روش امکان مشاهده توسعه جنین تا ۱۴ روز پس از لقاح را فراهم کرد که حد قانونی برای پژوهشهای روی جنین انسان است. در این مدت، جنینها سلولهای تخصصی و سلولهایی که در رشد جفت نقش دارند، شکل دادند.
رمزگشایی سیگنالهای مولکولی کاشت جنین
برای درک بهتر این فرآیند، دانشمندان بر مناطقی که جنین در پوشش رحم مهندسیشده نفوذ کرده بود، متمرکز شدند و سیگنالهای مولکولی رد و بدل شده را رمزگشایی کردند.
این سیگنالها برای تثبیت و ادامه یک بارداری سالم حیاتی هستند. دکتر راگگان میگوید: «ما میدانیم که نیمی از جنینها هرگز کاشته نمیشوند و دلیل آن را نمیدانیم. یافتن پاسخ این پرسش میتواند موفقیت IVF را بهشدت افزایش دهد.»
بررسی تاثیر مشکلات سیگنالدهی
در آزمایشهای بعدی، محققان با مسدود کردن یک سیگنال خاص بین جنین و پوشش رحم، نقصهای جدی در بافت تشکیلدهنده جفت ایجاد کردند. این نتیجه قدرت روش جدید را در بررسی تاثیر مشکلات سیگنالدهی بر رشد جفت نشان داد و میتواند به پیشگیری از بسیاری مشکلات جدی بارداری کمک کند.
در مطالعهای دیگر، پژوهشگران چینی نیز پوشش رحم مصنوعی خود را ساختند و داروهایی را شناسایی کردند که ممکن است نرخ کاشت جنین در بیمارانی که با شکست مکرر IVF مواجهند را بهبود بخشد.
جان اپلین، استاد پزشکی تولیدمثل دانشگاه منچستر، اظهار کرد که در بیش از۴۰سال تجربه در زمینه باروری کمکی، نرخ کاشت جنین «همیشه پایین و ثابت باقی مانده است». او افزود: «با کاشت جنین، برنامهای برای توسعه جفت آغاز میشود که مواد مغذی و اکسیژن لازم را به جنین میرساند. مراحل اولیه بارداری حیاتی هستندامااغلب ناشناخته وناکام میمانند.»
آینده پژوهش و درمانهای جدید
دانشمندان امیدوارند که این دستاورد افق تازهای در درمان ناباروری و بهبود موفقیت IVF باز کند. آنها قصد دارند با این روش، مراحل بعد از کاشت جنین و تشکیل جفت رابررسی و درمانهایی برای جلوگیری ازسقط یا مشکلات بارداری ایجاد کنند.
این روش همچنین امکان آزمایش اثر داروها وسیگنالدهی مولکولی بررشد جنین وجفت را فراهم میکند و میتواند راه را برای افزایش ایمنی و موفقیت بارداریهای آزمایشگاهی و طبیعی هموار سازد.