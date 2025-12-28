پخش زنده
امروز: -
تفاهمنامه همکاری استانداری کرمان و شرکت توسعه صنایع انرژی با هدف توسعه نیروگاههای خورشیدی در استان منعقد شد
به گزارش خبر گزا ی صداوسیمای مرکز کرمان در راستای تحقق سیاستهای کلان دولت در توسعه انرژیهای پاک و با هدف تسریع در گذار از الگوهای سنتی مصرف انرژی، تفاهمنامه همکاری مشترک میان استانداری کرمان و شرکت توسعه صنایع انرژی اهداف به امضا رسید.
با توجه به اهمیت راهبردی توسعه پایدار و ضرورت استفاده از منابع پاک و تجدیدپذیر، تفاهمنامه همکاری مشترک استانداری کرمان و شرکت توسعه صنایع انرژی اهداف منعقد شد.
این تفاهمنامه با هدف تأمین، سرمایهگذاری، احداث، بهرهبرداری و نگهداری نیروگاههای تجدیدپذیر و همچنین توسعه سرمایهگذاریهای مرتبط با انرژیهای خورشیدی در سطح استان کرمان به امضا رسید.
محمدعلی طالبی، استاندار کرمان گفت :در استان کرمان به دنبال جذب سرمایهگذاران جدی و فعال در حوزه انرژیهای خورشیدی هستیم.
وی گفت :استان کرمان در حال حاضر بالاترین میزان صدور مجوز نیروگاههای تجدیدپذیر و خورشیدی در کشور را داراست و تلاش میکنیم این مجوزها هرچه سریعتر وارد مرحله اجرایی شد