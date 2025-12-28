پرداخت ۳۱۱ میلیارد ریال هزینههای درمان زوجین نابارور در مازندران
مدیرکل بیمه سلامت مازندران از پرداخت ۳۱۱ میلیارد ریال بابت هزینههای درمان زوجین نابارور استان خبر داد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ ذوالفقار تقوی با اشاره به اجرای سیاستهای حمایتی در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: خدمات درمان ناباروری در هفت مرکز طرف قرارداد استان ارائه میشود و تاکنون ۲۷۸۸ نفر از زوجین نابارور استان در سامانههای الکترونیکی بیمه سلامت نشان دار شدند.
او افزود: از زمان اجرای طرح تاکنون بالغ بر ۳۱۱ میلیارد ریال بابت هزینههای درمان زوجین نابارور استان از سوی بیمه سلامت پرداخت شده است.
مدیرکل بیمه سلامت مازندران با بیان اینکه سازمان بیمه سلامت ایران با هدف کمک به زوجین نابارور و حمایت از فرزندآوری، پوشش بیمهای خدمات درمان ناباروری را در مراکز تخصصی طرف قرارداد گسترش داده است.
تقوی افزود: در راستای تحقق اهداف قانون جوانی جمعیت، بیمه سلامت بخشی عمده از هزینههای خدمات ناباروری شامل درمان دارویی، جراحی و روشهای کمکباروری را برای بیمهشدگان زن و شوهر نابارور در چارچوب دستورالعملهای مصوب، تقبل میکند.
مدیرکل بیمه سلامت مازندران با بیان اینکه پوشش بیمهای درمان ناباروری یکی از گامهای مهم در حمایت از خانوادههاست، افزود: زوجین نابارور واجد شرایط، لازم است نسبت به نشان دار شدن و ثبت و تکمیل پرونده بیمهای خود اقدام کنند تا بتوانند از تسهیلات و حمایتهای بیمهای در این زمینه بهرهمند شوند.
تقوی با اشاره به اهمیت این خدمت افزود: در حال حاضر هفت مرکز درمان ناباروری در استان مازندران شامل مراکز تخصصی در شهرهای ساری، بابل، بهشهر و نوشهر با بیمه سلامت طرف قرارداد هستند و امکان دریافت خدمات درمان ناباروری برای بیمهشدگان در این مراکز فراهم شده است.
وی ادامه داد: بیمه سلامت در چارچوب قانون جوانی جمعیت، با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز درمانی استان، تلاش دارد با تسهیل دسترسی زوجین نابارور به خدمات درمانی، دغدغههای آنان را کاهش دهد تا خانوادهها با آرامش بیشتری مسیر درمان را طی کنند.
مدیرکل بیمه سلامت مازندران در پایان گفت: پوشش بیمهای درمان ناباروری اقدامی ارزنده در مسیر حمایت از خانواده ایرانی و تقویت بنیان جمعیت کشور است. از همه زوجین نابارور واجد شرایط دعوت میشود برای استفاده از این تسهیلات به مراکز طرف قرارداد استان مراجعه نمایند.