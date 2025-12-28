رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نظرآباد از آغاز آبگیری تالاب فصلی و شکارممنوع صالحیه خبر داد و گفت: با ورود آب به نخستین استخر این تالاب همزمان با شروع فصل زمستان، بار دیگر امید به احیای این زیست‌بوم ارزشمند زنده شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، رضا فیروزی گفت: تالاب صالحیه هر ساله با آغاز فصل سرما میزبان پرندگان مهاجر برای زمستان‌گذرانی است، اما در سال‌های اخیر به‌دلیل عدم تخصیص حق‌آبه، کاهش نزولات آسمانی و همچنین چرای غیرمجاز دام سبک و سنگین، این تالاب با چالش‌ها و تغییرات قابل توجهی مواجه شده بود.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از این زیست‌بوم آبی اظهار داشت: تلاش شده است با برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت، گام‌های مؤثری در مسیر احیای تالاب صالحیه برداشته شود که تحقق کامل این هدف مستلزم همدلی، همکاری و ورود جدی تمام دستگاه‌های مرتبط است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نظرآباد خاطرنشان کرد: تالاب صالحیه به‌عنوان تنها تالاب استان البرز و بخشی از مرز مشترک استان‌های البرز و قزوین، نقش مهمی در میزبانی پرندگان مهاجر آبزی و کنارآبزی و همچنین جلوگیری از شکل‌گیری کانون‌های گردوغبار ایفا می‌کند و حفاظت و احیای آن از اهمیت زیست‌محیطی ویژه‌ای برخوردار است.