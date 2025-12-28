لزوم توجه به اجرای طرح ها و برنامههای سازگاری با کمآبی در کهگیلویه و بویراحمد
اختصاص اعتبار بیش از سه هزار میلیاردی به حوزه آب کهگیلویه و بویراحمد نشاندهنده نگاه ویژه دولت به این استان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان در جلسه کارگروه سازگاری با کمآبی استان با بیان اینکه در سفر اخیر رئیس جمهور به استان، از کل ۲۶ هزار میلیارد تومان اعتبار مصوب بخش آب، مبلغ ۹ هزار میلیارد تومان به طرح های استان اختصاص یافت.
آرش مصلح افزود: سال جاری اعتبارات این حوزه به ۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافت، ضمن اینکه چهار هزار میلیارد تومان نیز در قالب لایحهای به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته حدود هزارو ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار در حوزه آب جذب شد ادامه داد: اختصاص اعتبار بیش از سه هزار میلیاردی به این حوزه نشاندهنده نگاه ویژه دولت مردمی و وفاق ملی به استان کهگیلویه و بویراحمد است.
مصلح بیان کرد: در خصوص سازوکار نظارتی هم، وزارت نیرو به منظور اطمینان از بیطرفی و تحقق اهداف کمی و کیفی مصوبات کارگروه، توصیه کرده است که نهاد نظارتی خارج از مجموعه دستگاههای اجرایی عضو، بر روند اجرا و محتوای مصوبات نظارت کند؛ بر همین اساس و در هماهنگی با سیاست کلی وزارت نیرو و سایر استانها، ما از ظرفیت دانشگاه و جامعه علمی به عنوان ناظر بیطرف استفاده کردهایم.
وی ادامه داد: خوشبختانه در این جلسه نیز دو تن از اساتید پیشکسوت و برجسته حوزه آب استان، که یکی از ایشان عضو کمیته ایمنی سدها نیز میباشند، حضور دارند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان گفت: موضوع الگوی کشت که در جلسه قبل مطرح شد، همکاران در جهاد کشاورزی گزارش خود را ارائه دادند و مقرر شد پیگیریهای لازم انجام و نتیجه نهایی پس از تأیید، به سازمانهای ذیربط استان ابلاغ شود.
یداله رحمانی استاندار هم با اشاره به اهمیت راهبردی این کارگروه، تصریح کرد: حضور در این کارگروه از حیث سازگاری با کمآبی به دلیل خشکسالیهای پیاپی سالهای اخیر، مسائل و چالشهای بیناستانی مرتبط با منابع آب است و ضرورت مدیریت بهینه منابع آب بین بخشهای مختلف مصرف از جمله کشاورزی، صنعت، خدمات و شرب حائز اهمیت است.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت بارندگی گفت: سال گذشته با کاهشی بیش از ۵۰ درصدی در بارندگی مواجه بودیم و اگر برنامهریزی منسجم و تشکیل بیش از شصت جلسه کارگروه سازگاری با کمآبی در سطح استان و شهرستانها نبود، قطعاً با مشکلات بسیار بیشتری روبرو میشدیم.
استاندار به برخی اقدامات انجامشده اشاره و اظهار داشت: از جمله اقدامات صورتگرفته، پلمپ ۵۵ حلقه چاه غیرمجاز، نصب ۸۰ دستگاه کنتور هوشمند، آزادسازی بیش از ۱۷ کیلومتر از حریم و بستر رودخانهها و جمعآوری ۳۲۸ مورد پمپاژ غیرمجاز بود، همچنین اقدامات دیگری در راستای بهینهسازی مصرف و اصلاح شبکههای آبرسانی انجام شد.
رحمانی ادامه داد: متأسفانه یکی از بدترین وضعیتها در استان، میزان فرسودگی شبکههای آبی است که تا پیش از این پنجاه و شش درصد بود و با اقدامات انجامشده به پنجاه و دو درصد رسید، هرچند این رقم به هیچ وجه کافی نیست و میانگین کشوری حدود ۴۰ درصد است و ما فاصله زیادی داریم.
وی با بیان اینکه همین اقدام محدود، موجب صرفهجویی ۳۱۲ لیتر در ثانیه شد، افزود: این حجم آب، قادر به تأمین نیاز یک شهر ۱۰۷ هزار نفری است، بنابراین اقدام بزرگی محسوب میشود، اما کافی نیست.
رحمانی در تحلیل بخش کشاورزی استان افزود: از حدود ۲۱۰ هزار هکتار اراضی استان، تنها ۶۱ هزار هکتار آن آبی است و در حالی که ۱۰ درصد روانآبهای کشور را داریم اما رتبه سی و یکم کشور به لحاظ منابع آبی به دیم هستیم.
وی خاطرنشان کرد: ضمن اجرای سیاستهای سازگاری با کمآبی، توجیه و پیگیری لازم را در سطوح ملی، استانی و مجلس شورای اسلامی به عمل آوریم و سازههای آبی ما باید به گونهای تکمیل شوند که بتوانیم از حقآبه هزار و صد و هفده میلیون مترمکعبی استان بهرهبرداری کنیم، این امر وابسته به پیگریهای خودمان است و اگر اقدام نکنیم، ممکن است در آیندهای نزدیک با کاهش این حقآبه مواجه شویم.
استاندار ادامه داد: باید برای تحقق طرح هایی مانند سد آبریز، ایستگاههای پمپاژ، تکمیل شبکههای آبرسانی یک، دو، سه و چهار، و به ویژه پروژههای کلیدی مانند سدهای مخزنی تنگ سرخ، سرپری (که خوشبختانه در حال نهایی شدن است، آبریز، سقاه و سد پرشکفت، تمام تلاش خود را به کار ببندیم؛ همچنین باید دوازده ایستگاه پمپاژ نیمهتمام، عمدتاً در شمال استان، هرچه سریعتر به بهرهبرداری برسند.
وی با بیان اینکه شبکههای آبرسانی دشتهای جنوبی استان، بهویژه در دهدشت، دهدشت غربی و دشتهای لیکک و گچساران نیز باید با اولویت پیگیری شوند، گفت: با تأمین آب پایدار برای دشت دهدشت میتوانیم زمینه ایجاد اشتغال برای حداقل ۱۱ هزار نفر و با تکمیل طرح دهدشت غربی برای پنج هزار نفر دیگر را فراهم کنیم. این یعنی تنها در یک شهرستان، پتانسیل ایجاد شانزده هزار فرصت شغلی جدید وجود دارد.
رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود به توجهات دولت به استان اشاره و بیان کرد: خوشبختانه دولت مردمی توجه بسیار خوبی به استان کهگیلویه و بویراحمد داشته است. در بخش آب، سال گذشته اعتبار مصوب ما یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بود که عملکردی بالغ بر یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رشد داشت.
وی با بیان اینکه اعتبار مصوب امسال نیز رشد چشمگیر ۲۰۰ درصدی داشته گفت: اعتبار مصوب امسال سه هزار میلیارد تومان رسیده که تاکنون حدود یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان آن جذب شده است.
رحمانی بیان کرد: در لایحه بودجه سال آینده نیز چهار هزار میلیارد تومان و در سفر اخیر ریاست محترم جمهور، ۹ هزار میلیارد تومان برای حوزه آب استان مصوب شده است که این ارقام نشان از عزم جدی دولت برای توسعه استان دارد و ما موظفیم با نظارت دقیق و پیگیری مستمر، این فرصت تاریخی را به بهترین نحو مدیریت کرده و نقاط ضعف و کمبودها را مرتفع کنیم.
وی در ادامه بر اولویتهای فوری تأکید کرد: ایستگاههای پمپاژ توسط جهاد کشاورزی با قوت پیگیری شود، زیرا راهکار اصلی توسعه اراضی آبی در شمال استان است. طرح های سدی مانند سرپری و آبریز نیز باید در بهار آینده وارد مدار بهرهبرداری شوند.
استاندار با اشاره به ۶۲۹ روستای دارای تنش آبی گفت: برنامه آبفا در سال جاری خارج کردن ۲۰ روستا از تنش آبی است که خواستار افزایش به ۴۰ روستا هستیم.