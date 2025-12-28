به دنبال بارش سنگین برف و کولاک شدید اخیر، اکثر محور‌های مواصلاتی منتهی به شهرستان تکاب مسدود شده‌اند. در محور‌هایی که تردد جریان دارد نیز، عبور و مرور صرفاً با استفاده از زنجیر چرخ میسر است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تکاب، با اعلام این خبر، از مسدود شدن اکثر راه‌ها خبر داد و تأکید کرد که در برخی مسیرها، نبود زنجیر چرخ تردد را ناممکن ساخته است.

صابر برهانی خطاب به مسافران و رانندگانی که قصد سفر به تکاب را دارند، توصیه کرد: در صورت امکان، سفر خود را به تعویق بیندازند. در غیر این صورت، همراه داشتن تجهیزات ایمنی کامل، وسایل گرمایشی ضروری و زنجیر چرخ را الزامی دانست.

برهانی افزود: به دلیل تداوم کولاک، عملیات بازگشایی مسیر‌ها توسط نیرو‌های راهداری با کندی پیش می‌رود، زیرا شدت کولاک مانع از پیشروی مؤثر ماشین‌آلات شده است.

در حال حاضر، ستاد مدیریت بحران، جمعیت هلال احمر، اداره راهداری و شبکه بهداشت در حالت آماده‌باش کامل قرار داشته و عملیات امدادرسانی به در راه ماندگان و مسافران سرگردان را آغاز کرده‌اند.