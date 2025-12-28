استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت استقرار مدیریت محله‌محور گفت: ساماندهی، هم‌افزایی و تجمیع ظرفیت‌های محلی، راهکار مؤثر حل مسائل شهری، ارتقای کیفیت زندگی و کاهش آسیب‌های اجتماعی به‌ویژه در مناطق حاشیه‌ای است.

منوچهر حبیبی امروز یکشنبه در جلسه شورای راهبری برنامه اقدام شبکه مدیریت محله‌محور استان که با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، فرماندار و شهردار کرمانشاه و جمعی از مدیران برگزار شد، با اشاره به شرایط خاص کشور اظهار کرد: تجربیات حاصل از جنگ ۱۲ روزه نشان داد که در برخی محلات به دلیل محدودیت دسترسی و اختلال در ارتباطات، انتقال نیاز‌ها و کمبود‌ها با دشواری همراه بوده و همین موضوع ضرورت مدیریت محله‌محور را بیش از گذشته نمایان کرد.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه در کلانشهر‌هایی مانند کرمانشاه، مدیریت متمرکز پاسخگوی همه نیاز‌ها نیست، افزود: تنوع جمعیتی، گستردگی جغرافیایی و پیچیدگی مسائل اجتماعی ایجاب می‌کند که برنامه‌ریزی‌ها با رویکرد محله‌ای انجام شود تا مسائل به‌صورت دقیق، هدفمند و متناسب با شرایط هر محله شناسایی و حل شود.

وی با اشاره به تغییر سبک زندگی، گسترش آپارتمان‌نشینی و شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیررسمی در اطراف شهر کرمانشاه گفت: امروز در یک ساختمان ممکن است سبک‌های زندگی متفاوتی در کنار هم باشند و بدون سازوکار محله‌محور، این وضعیت می‌تواند به بروز چالش‌های اجتماعی منجر شود؛ از این‌رو بازگشت به مدیریت محلی و تقویت هویت محله‌ای یک ضرورت است.

دکتر حبیبی تصریح کرد: پس از جنگ ۱۲ روزه و با اتکا به قانون برنامه هفتم پیشرفت و مصوبه شورای عالی امنیت ملی، ساماندهی مدیریت محله‌محور به‌صورت جدی در دستور کار دولت قرار گرفته و شخص رئیس‌جمهور نیز بر پیگیری و اجرای این موضوع تأکید داشته‌اند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به تجربه موفق استان یزد گفت: یزد با ساماندهی اقدامات و تجربیات پیشین، به نتایج خوبی در حوزه مدیریت محله‌ای دست یافته است و این تجربه می‌تواند کمکی مناسب برای سایر استان‌ها باشد که با بومی‌سازی، در کرمانشاه نیز اجرایی شود.

مدیر ارشد استان با تأکید بر اینکه در مدیریت محله‌محور قرار نیست پروژه جدید و موازی تعریف شود، بیان کرد: هدف، تجمیع، هماهنگی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها، طرح‌ها و تجربیات موجود است.

وی با اشاره به تشکیل «شورای محله» گفت: این شورا متشکل از مردم و معتمدین محلی است و در فضا‌هایی مانند مسجد، پایگاه مقاومت بسیج، مراکز بهداشت یا سایر ظرفیت‌های محله‌ای فعالیت می‌کند و اولویت ما استفاده از مساجد و پایگاه‌های مقاومت است.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر اینکه مسائل محلی باید با مشارکت مستقیم مردم و راهکار‌های بومی حل شود، افزود: قرار نیست یک نسخه واحد برای همه محلات پیچیده شود؛ هر محله متناسب با شرایط خود تصمیم‌گیری می‌کند و دستگاه‌های اجرایی نیز باید شورای محله را به‌عنوان مخاطب اصلی خود قرار دهند.

وی با اشاره به آثار مثبت این رویکرد گفت: مدیریت محله‌محور موجب شفاف‌سازی، افزایش اعتماد عمومی و اقناع اجتماعی می‌شود و مردم با اطلاع از محدودیت‌ها و اولویت‌ها، همراهی بهتری با برنامه‌ها خواهند داشت.

دکتر حبیبی در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت محله‌محور طرحی چندبعدی در حوزه‌های عمرانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است که تمرکز ویژه‌ای بر کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد و با همدلی، مشارکت مردم و استفاده از تجربیات گذشته، می‌تواند کرمانشاه را به الگویی موفق در اجرای این رویکرد تبدیل کند.