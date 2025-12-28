شعبه پنجم ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی از محکومیت ۸ میلیارد ریالی و تعلیق کارت بازرگانی و کارت مبادلات مرزی متهم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس شعبه پنجم ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی گفت: پرونده تخلف ما به التفاوت نرخ ارز ناشی از تاخیر در ترخیص کالا به ارزش ۳۳ میلیارد و ۳۴۵ میلیون ریال در شعبه پنجم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی یاسوج رسیدگی شد.

پیراسته نسب افزود: شعبه پس از رسیدگی به مدارک موجود در پرونده اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر تعلیق کارت بازرگانی و کارت مبادلات مرزی، متخلف را به پرداخت ۸ میلیارد و ۳۳۶ میلیون ریال جزای نقدی معادل یک چهارم ارزش ریالی ارز‌های مورد تعهد محکوم کرد.

پیراسته نسب گفت: با گزارش بانک رفاه کارگران پیرامون پرداخت نکردن مابه التفاوت ارز، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد