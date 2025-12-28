پخش زنده
هواشناسی استان با صدور هشدار قرمز از ادامه بارشهای سنگین برف و باران در اکثر مناطق استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، بارش برف و کولاک باعث اختلال در تردد خودروها و انسداد برخی جادههای بانه، سقز و مریوان شد.
ارتفاع برف در بانه به بیش از نیم متر رسید.
در پی شرایط جوی نامساعد، مدارس در شهرهای سنندج، کامیاران، مریوان، سقز و بانه امروز تعطیل بود و دانش آموزان در بستر شاد درس خواندند.
از مردم خواسته شده تا ضمن خودداری از سفرهای غیرضروری، در صورت لزوم، تجهیزات لازم مانند زنجیر چرخ و وسایل گرمایشی را همراه داشته باشند.