دومین جشنواره فرهنگی ورزشی جامعه کار و تولید به منظور گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جامعه کار و تولید و یادبود شهید حاج قاسم سلیمانی در بیرجند برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مسئول ورزش جامعه کارگری اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان در این باره گفت: در دومین جشنواره ورزشی، رشته‌های فوتسال، تیراندازی، دارت و تنیس روی میز خواهر و برادر از واحد‌های مختلف تولیدی صنعتی از سراسر استان با همدیگر رقابت می‌کنند.

علیزاده گفت: نفرات برتر تیم‌های شرکت کننده به مسابقات کشوری که در بهمن ماه سال جاری در تهران برگزار خواهد شد، معرفی خواهند شد.

وی افزود: شب گذشته مسابقات فوتسال دومین جشنواره، در سالن ورزشی کوثر با شرکت ۱۸ تیم از واحد‌های مختلف تولیدی سراسر استان آغاز شد.