مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان البرز گفت: تا پایان ۹ ماهه امسال ۳ هزار و ۳۴۴ فقره به واحد‌های تولیدی استان پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز محمد انصاری با ارائه آمار عملکردی تسهیلات استان گفت:«تا پایان ۹ ماهه سال ۱۴۰۴، مجموعاً ۳۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات در قالب ۳ هزار و ۳۴۴ فقره به واحد‌های تولیدی استان پرداخت شده است.»

وی ادامه داد: «بیش از ۹۸.۵ درصد این مبلغ معادل ۳۵ هزار و ۱۲۷ میلیارد تومان، از محل پرداخت‌های مستقیم بانک‌ها و نزدیک به یک همت نیز در قالب مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید پرداخت شده است.»

وی با تشریح آخرین وضعیت عملکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، از اجرایی شدن بیش از ۹۰ درصد مصوبات این ستاد خبر داد و تأکید کرد: استان البرز همچنان در زمره استان‌های فعال و پیشرو کشور در حمایت عملی از تولید قرار دارد.

انصاری با اشاره به دغدغه اصلی واحد‌های صنعتی استان اظهار داشت: «بر اساس جلسات مستمر با فعالان تولیدی، کمبود نقدینگی مهم‌ترین چالش واحد‌های صنعتی است.

وی خواستار توجه جدی‌تر شورای برنامه‌ریزی استان به سهم بخش صنعت از تسهیلات تکلیفی شد و افزود: «استان البرز یک استان صنعتی تولیدی است و لازم است سهم آن از تسهیلات تبصره‌ای و تکلیفی متناسب با این جایگاه افزایش یابد.»

انصاری با اشاره به عملکرد ساختاری ستاد تسهیل استان گفت: از ابتدای سال تاکنون، ۹۵ جلسه ستاد تسهیل در سطح استان برگزار شده که طی آن، ۳۸۹ پرونده بررسی و ۶۲۹ مصوبه صادر شده است. از این تعداد، ۵۶۹ مصوبه معادل ۹۰.۴ درصد به مرحله اجرا رسیده و تنها حدود ۹.۵ درصد در دست اقدام است که این رقم، جزو نرخ‌های بالای اجرا در سطح کشور محسوب می‌شود.