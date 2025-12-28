۹ دی‌ماه، سالروز حماسه‌ای ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی و نماد بصیرت، عزت و ولایتمداری ملت ایران است.

۹ دی، روز بصیرت و میثاق دوباره ملت ایران با ولایت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، روزی که مردم آگاه و انقلابی ایران اسلامی با حضوری دشمن‌شکن، برگ زرین دیگری بر افتخارات انقلاب افزودند.

حماسه نهم دی‌ماه ۱۳۸۸ نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی به شمار می‌رود، حضوری عاشورایی که عظمت آن، به تعبیر مقام معظم رهبری، «دنیا را خیره کرد».

این حماسه جلوه‌ای روشن از هوشیاری مردمی بود که با ایستادگی بر اصول اسلام و آرمان‌های انقلاب، توطئه‌های دشمنان را نقش بر آب کردند.

۹ دی نماد عزت، استقلال و بصیرت ملتی است که با صدایی رسا اعلام کرد در دفاع از دین، ولایت و انقلاب، تا پای جان ایستاده است.

این روز تاریخی به‌درستی در تقویم انقلاب اسلامی به عنوان «روز بصیرت و میثاق امت با ولایت» ماندگار شد؛ یوم‌اللهی که دشمنان را مأیوس و دل‌های مؤمنان را امیدوار ساخت و بار دیگر پیوند ناگسستنی ملت ایران با ولایت فقیه را به نمایش گذاشت.