به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهناز مدیریان با اعلام این خبر گفت: در راستای نظارت بر مدیریت صحیح و اصولی پسماندهای ویژه صنعتی، از جمله لجن تصفیه‌ خانه یک واحد صنعتی، کارشناسان این اداره روز گذشته ششم دی ماه، با حضور در محل بارگیری، فرآیند جمع ‌آوری و انتقال این پسماندها را به‌ صورت دقیق مورد نظارت قرار دادند.

وی افزود: این نظارت با هدف اطمینان از رعایت کامل ضوابط و مقررات زیست ‌محیطی و جلوگیری از انتشار هرگونه آلودگی در مراحل بارگیری و انتقال پسماندهای ویژه انجام شد.

مدیریان با اشاره به ماده ۷ قانون مدیریت پسماند مصوب سال ۱۳۸۳ تصریح کرد: بر اساس این قانون، مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه بر عهده تولیدکنندگان پسماند است و این واحدها موظف ‌اند نسبت به دفع اصولی و قانونی پسماندهای خود اقدام کنند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قدس در پایان خاطرنشان کرد: با راه ‌اندازی سامانه جامع محیط زیست انسانی کشور، کلیه نقل‌ و انتقالات پسماندهای صنعتی و ویژه به مراکز مجاز امحاء، مطابق ضوابط و روش‌ های مدیریت اجرایی مصوب شورایعالی حفاظت محیط زیست، پس از ثبت اطلاعات در سامانه و بررسی نوع و میزان پسماند، تحت نظارت اداره ‌های حفاظت محیط زیست مبدأ و مقصد انجام می ‌شود.