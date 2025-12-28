پخش زنده
همزمان با ماه مبارک رجب و در آستانه ولادت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع)، کارکنان بانک صادرات استان یزد با برگزاری آیین گلریزان، مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد اهدا کردند.
شاه حسینی با اشاره به برگزاری این اقدام نیکوکارانه در ماه پربرکت رجب و در آستانه ولادت حضرت علی (ع) افزود: با مبلغ اهدایی کارکنان بانک صادرات یزد، همراه با کمکهای ستاد دیه استان یزد، گذشت شاکیان و اعطای تسهیلات به مددجویان، زمینه آزادی حدود هشت نفر از زندانیان جرایم غیرعمد فراهم خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: هماکنون حدود ۱۳۰ نفر از هماستانیها به دلیل جرایم غیرعمد در زندان به سر میبرند که حمایت خیران و مشارکتهای مردمی نقش مهمی در بازگشت آنان به آغوش خانواده دارد.
مدیرعامل بانک صادرات استان یزد نیز در این مراسم گفت: با دعوت پیامکی از همکاران برای مشارکت در این حرکت انساندوستانه، خوشبختانه تمامی کارکنان بانک صادرات استان یزد با استقبال شایسته در این اقدام خیر سهیم شدند.
شامس با ابراز امیدواری نسبت به تداوم اینگونه اقدامات افزود: امیدواریم در فرصتهای آینده نیز کارکنان بانک صادرات یزد همچون گذشته با پیوستن به پویشهای مهربانی و همدلی، در رفع مشکلات اجتماعی نقشآفرینی کنند.
گفتنی است آیین گلریزان آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، هر ساله با هدف گسترش فرهنگ نوعدوستی و کمک به بازگشت زندانیان نیازمند به زندگی عادی، با مشارکت اقشار مختلف مردم و دستگاهها برگزار میشود.