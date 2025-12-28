به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی صالحی، شهردار منطقه گفت: این مانور‌ها باهدف ارتقای سطح آگاهی شهروندان با پیامد‌های ناشی از وقوع حوادث و بلایای طبیعی مانند زلزله، بر اساس یک سناریوی ازپیش‌طراحی‌شده با رویکرد پناه‌گیری صحیح، تخلیه امن و اسکان اضطراری در محلات برگزار می‌شود.

وی افزود: باتوجه‌به اهمیت ارتقای توانمندی ارگان‌های امدادی خدمات‌رسان منطقه و همچنین آمادگی مجموعه‌های موجود در منطقه و شهروندان، مانور‌های زلزله و حریق در محلات برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه مانور باهدف ارزیابی آموزش‌های ارائه شده، میزان سنجش مشارکت مردم، احصای نقاط قوت و ضعف مجموعه و نیرو‌ها اجرا شد، خاطرنشان کرد: در این مانور با فرض وقوع زلزله، بلافاصله آتش‌سوزی و دودگرفتگی صورت‌گرفته و بلافاصله عملیات تخلیه امن اضطراری و پناه‌گیری صحیح شهروندان انجام شد.

وی یادآور شد: با حضور به‌موقع کلیه نهاد‌های خدمات‌رسان از جمله اورژانس، آتش‌نشانی، هلال‌احمر، پلیس راهور، شرکت‌های آب، برق، گاز، فوریت‌های منطقه و... عملیات مربوطه اجرا و به شهروندان مصدوم و آسیب‌دیده امدادرسانی شد و سایر شهروندان نیز در نقاط امن اسکان داده شدند.