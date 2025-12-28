پخش زنده
پژوهشگر اقتصاد فضا گفت : با ورود بخش خصوصی به حوزه فضا و توسعه ماهوارههای سبک و اقتصادی، نه تنها فرصتهای علمی و شغلی ایجاد کرده، بلکه زندگی روزمره مردم را نیز متحول خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ پژوهشگران و فعالان صنعت فضایی ایران میگویند که ورود بخش خصوصی به حوزه فضایی، چشمانداز این صنعت را متحول کرده و اکنون اقتصاد فضا به یک واقعیت عملیاتی و درآمدزا تبدیل شده است. پیش از سال ۱۳۹۷، اکثر پرتابها با ماهوارههای سنگین دولتی انجام میشد که هزینه بالایی داشت و طول عمر طولانی آنها (۱۰ تا ۱۵ سال) باعث میشد سرعت بهرهوری فناوری کاهش یابد و بهروزرسانی تکنولوژی عملاً دشوار باشد.
ابوالفضل امینیپور، پژوهشگر اقتصاد فضا، توضیح داد: در گذشته ماهوارهها چند تنی بودند و عمدتاً توسط دولت ساخته میشدند. هزینهها بالا و بهرهوری اقتصادی پایین بود و سرمایهگذاری بخش خصوصی عملاً ممکن نبود.
وی ادامه داد: با سبکسازی ماهوارهها، هزینه تولید و پرتاب کاهش یافته و امکان تولید سریع و اقتصادی فراهم شده است. یکی از نکات کلیدی در تحول اقتصادی صنعت فضایی، کاهش وابستگی به بودجه دولتی و جلب مشارکت بخش خصوصی است.
امینیپور تأکید کرد: برای اینکه سرمایهگذاری در فضا جذاب و اقتصادی باشد، باید بازار متقاضی و درآمدزا وجود داشته باشد؛ در غیر این صورت، بخش خصوصی وارد این حوزه نمیشود.
به گفته وی، با این تغییر رویکرد، صنعت فضایی ایران اکنون مسیر بهینهسازی زنجیره تولید، کاهش هزینهها و افزایش درآمدزایی را دنبال میکند؛ از طراحی و ساخت ماهوارههای سبک گرفته تا پرتاب و ارائه خدمات کاربردی به مشتریان داخلی و بینالمللی. این تحول نه تنها بهرهوری فناوری را افزایش داده، بلکه فرصتهای شغلی و سرمایهگذاری گستردهای برای جوانان و فعالان این حوزه ایجاد کرده است.